Pereyra? Solo l’ultimo della lista. Da Balo a Conte, quando l’addio è al veleno

Le parole dell'argentino hanno stupito, ma in tanti hanno salutato in malo modo la propria ex squadra

ULTIMO

"Scaricato senza motivo dalla Juve e da Allegri, avrei fatto comodo ai bianconeri" queste le parole al veleno di Roberto Pereyra quest'oggi sul suo addio alla Juventus. L'argentino però è solo l'ultimo di una lunga lista, che in questi ultimi anni hanno detto velenosamente addio alla propria ex squadra.

DERBY

Bobo Vieri nel suo passaggio dall'Inter al Milan non ha avuto parole al miele per i nerazzurri: "Non potevo stare in una squadra dove non ero gradito. Il Milan è il massimo.."

CARO PRES.

"il Milan? Esclusi Adriano Galliani, che è una grandissima persona, la squadra e i tifosi, che ringrazio, il resto meglio lasciar stare". Queste le parole di Balotelli nel giorno della presentazione in quel di Nizza. Un riferimento casuale a Berlusconi?

MAI COSÌ MALE

"Non sono il tipo che si lamenta o che addirittura porta rancore ma posso dire con certezza che ho vissuto un anno molto duro. Credo il più difficile della mia vita" questo l'addio al Real di Sami Khedira, tornato sui suoi livelli con la maglia della Juve.

BUGIE

Poche, anzi pochissime parole, ma un addio decisamente al veleno tra Miro Klose e la Lazio. La società biancoceleste accusò il tedesco di essere un problema nello spogliatoio, l'ex Bayern che ha smentito la dirigenza dicendo di non aver mai ricevuto un'offerta per il rinnovo.

PACCO REGALO

"La Samp mi ha impacchettato, ha accettato le offerte di Inter e Leicester e poi mi ha detto di scegliere la destinazione" questa la rivelazione di Eder nel suo primo giorno a Milano, sponda nerazzurra.

PASSATO CHIUSO

"Non rivedo più il Milan di un tempo e ci sto male, così insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di lasciare" a dirlo è stato una bandiera dei rossoneri, Christian Abbiati, nel suo ultimo giorno da milanista.

IO VINCO..

«Ho dimostrato di essere un vincente» nessun ringraziamento, nessuna motivazione dell'addio. Queste le parole di Antonio Conte quando lasciò la Juve due anni e mezzo fa. Divergenze sul mercato alla base di tutto, ma anche dei problemi con la dirigenza che si sono poi verificati anche durante l'avventura in Nazionale.

VOLONTÀ ALTRUI

"La mia avventura con questa maglia, purtroppo PER VOLONTÀ NON CERTO MIA, è giunta al termine" questa l'apertura della lettera d'addio di Alberto Gilardino al Palermo, che si riferisce indirettamente al Presidente Zamparini.

CHAMPIONS

"La sconfitta in finale di Champions contro il Barcellona mi ha fatto pensare alla partenza. É stata importante per decidere di lasciare la Juventus. Sono venuto al Bayern per vincere la Champions League" anche qui, la parola grazie viene dopo, Arturo Vidal non ha pensato al passato quando si è trattato di scegliere il Bayern, anzi.. E i tifosi della Juve non lo hanno perdonato.

EX CAPITANO

"Mi è stata tolta la fascia di capitano senza alcuna comunicazione… Sousa non mi ha mai parlato in faccia" il capitano storico della Fiorentina Manuel Pasqual è andato all'Empoli quest'estate proprio per i dissidi con l'allenatore della Viola.

VINCERE

"Ora voglio vincere, questo è l'obiettivo di un club abituato a farlo. Arrivo in nerazzurro all'età giusta". Addio alla Lazio, presentazione all'Inter e la voglia di iniziare a vincere, cosa che a Roma non pensava di ottenere Antonio Candreva.

ISOLATO

Non solo alla Juve, anche l’addio dalla Nazionale per Antonio Conte è stato abbastanza “velenoso”: “A novembre dopo le qualificazioni volevo restare per un altro biennio, ma non mi sono mai sentito appoggiato da nessuno.”