LE VOCI - La Juve sarebbe vittima di un calo plateale, secondo le dichiarazioni rese a Radio Crc, durante Si Gonfia La Rete, dal giornalista Luca Telese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Irrati? Ci siamo divisi recentemente sull'episodio della polemica 'Sarri-Mancini', mentre adesso sono intransigente nel combattere tutte le sbavature di questo calcio: sono d'accordo con voi, deve arrivare un provvedimento lodevole e forte, bisogna finirla anche con i cori contro i napoletani e l'inneggiamento al Vesuvio. Questo non è colore e folklore, ma 'munnezza'! Chi dice 'napoletani colerosi' dice una cazza## esagerata e deve avere almeno due anni di allontanamento dagli stadi: se è uno striscione non ne parliamo nemmeno, vorrei vedere delle sanzioni più forti per episodi di questo tipo. Trasferta a Torino vietata agli abitanti in Campania? Veramente assurdo che si usi un criterio geografico per scegliere chi possa andare allo stadio per Juventus-Napoli, è qualcosa di gravissimo per la società. Mio padre, con residenza romana, nonostante sia nato a Torre Annunziata, potrebbe andare allo stadio perchè tifoso napoletano: qual è il motivo per cui lui possa andare allo stadio e il fratello residente a Torre Annunziata non può? Mi sembra una cosa demenziale. Higuain? Sarà sicuramente il protagonista di Juventus-Napoli: ne sono innamorato! Juventus? Con il Genoa è stato plateale il calo della squadra di Allegri: in questo momento vedo gli azzurri superiori fisicamente e nel gioco, quei tagli in verticale poi sono eccezionali, quanto mi piacciono! Per adesso secondo me non c'è partita, ho visto i bianconeri in calo nelle ultime due gare e già contro la Roma ha vinto grazie al guizzo di Dybala".

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