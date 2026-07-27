La dirigenza bianconera vuole risolvere al più presto la situazione legata al portiere. Il tempo passa e Luciano Spalletti è ancora in attesa di sapere chi sarà il prossimo numero uno bianconero. A tal proposito, nelle ultime ore, dalla Francia si sono diffusi rumors di mercato su un presunto interesse per Lucas Chevalier, portiere in forza al Paris Saint-Germain.

L’intervento di Fabrizio Romano

Sulla questione è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo attraverso um video caricato sul proprio canale YouTube, ha voluto fari chiarezza sulla situazione e smorzare le voci provenienti dalla Francia. Qui sotto le sue parole:

”Dalla Francia è circolato il nome di Lucas Chevalier, portiere del PSG, per la porta della Juventus. In questo momento non mi risulta sia una pista calda o che ci sia una trattativa. Per la porta della Juve terrei i nomi di Suzuki e Vicario, aspettando di vedere se potranno esserci sorprese sul Dibu Martinez. L’Aston Villa non accetta i 6-7 milioni che offre la Juve. O la Juve alza o l’affare non si fa. Mentre Suzuki e Vicario sono entrambi da tenere in consideratione. Chevalier in questo momento non è caldo, potranno esserci dei movimenti perché non è intoccabile a Parigi ma non c’è trattativa con la Juve”.

Dichiarazioni che smentiscono così l’interesse della Juve per il portiere francese, confermando invece le piste che vi abbiamo raccontato anche noi: Vicario e Suzuki.