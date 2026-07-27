La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, augura un buon compleanno a Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero spegne oggi 29 candeline.

Gli auguri della Juventus

“Oggi, lunedì 27 luglio 2026, è una giornata speciale per Michele Di Gregorio che compie ventinove anni.

Terzo compleanno in bianconero per il nostro portiere classe '97, reduce da una stagione in cui è sceso in campo 37 volte – tenendo in considerazione tutte le competizioni, Serie A, Coppa Italia e Champions League – mantenendo la porta inviolata in diciassette occasioni.

Il suo sarà un compleanno da trascorrere in campo insieme ai compagni: la preparazione, infatti, è entrata nel vivo e, in settimane piene di appuntamenti amichevoli, l'obiettivo dei bianconeri è quello di essere pronti in vista della prima gara ufficiale della stagione, quella del 23 agosto in trasferta a Frosinone in occasione della prima giornata di Serie A. Ora, dunque, è il momento di accelerare.

Ancora tanti auguri da tutti noi, Di Gre!”