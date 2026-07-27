Finisce l’avventura di Ally Perry con la maglia della Juventus Women. La centrocampista saluta la squadra bianconera per trasferirsi a titolo definitivo al Lexington SC, club statunitense.

Il comunicato della Juventus

“Ally Perry saluta la Juventus Women: è ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al Lexington SC, formazione statunitense che milita nella Gainbridge Super League.

La centrocampista americana era arrivata in bianconero lo scorso gennaio, vivendo con la Juventusla sua prima esperienza calcistica al di fuori degli Stati Uniti e facendo il proprio esordio con la Prima Squadra.

Perry torna ora negli USA per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia del Lexington SC.

Grazie per questi mesi insieme e in bocca al lupo per il futuro, Ally!”