Alla Juve si rimane “Allegri”, Pjaca illumina e le stelle deludono: le pagelle

Questi i voti della sfida del Do Dragao

BUFFON

VOTO s.v.

Mai veramente impegnato dal Porto, la situazione più pericolosa la crea Chiellini con un retropassaggio scellerato. Tutto sotto controllo, la prestazione da mostro di SuperGigi servirà per i quarti di finale. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

LICHTSTEINER

VOTO 6.5

Spinge come un treno sulla fascia destra per tutto il primo tempo, costringendo Alex Telles al fallo, piuttosto sciocco, che lascia in dieci il Porto dopo poco più di mezz’ora. Tiene bene contro Brahimi in fase difensiva, uno dei giocatori più temuti dei portoghesi. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

BARZAGLI

VOTO 6.5

La solita sicurezza in fase difensiva, accompagna le avanzate di Lichtsteiner dopo l’espulsione di Alex Telles. Dopo il rosso il Porto non si affaccia più nella metà campo bianconera, giornata di amministrazione per il difensore juventino. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

CHIELLINI

VOTO 6

Mezzo voto in meno rispetto al compagno di reparto, soffre nei primissimi minuti la rapidità di André Silva e quando c’è da impostare sbaglia qualche appoggio di troppo. Comunque si tratta di una prestazione sufficiente al rientro dall’infortunio>>>VAI AL PROSSIMO<<<

ALEX SANDRO

VOTO 7

Letteralmente un treno sulla fascia sinistra, non ha alcun rispetto dei suoi ex compagni e spinge come un forsennato per 90 minuti. È l’arma in più della Juve in fase offensiva e difensivamente non soffre mai gli inserimenti di Herrera. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

KHEDIRA

VOTO 6

Lascia con intelligenza i compiti di regia a Pjanic e si limita al lavoro sporco. Tanta interdizione nella prima mezz’ora, inserimenti e gioco offensivo dopo l’espulsione di Telles. Si vede però poco rispetto al suo solito, spreca nel primo tempo una buona occasione di testa. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PJANIC

VOTO 7

Tocca una quantità industriale di palloni, è lui il faro del gioco bianconero in questo nuovo modulo. Imposta e crea, geniali un paio di verticalizzazioni con cui prova a mandare in porta i suoi attaccanti, che oggi però non sono in serata e non riescono a buttar giù il muro portoghese. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

CUADRADO

VOTO 5.5

Meno frizzante e vibrante del solito, manda comunque in grande difficoltà l’ex Inter Alex Telles. Richiamato più volte da Allegri a dare ampiezza al gioco della Juve, garantisce però meno spunti rispetto alle migliori uscite e sbaglia diversi palloni con cui poteva fare la differenza. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DYBALA

VOTO 6

Quel palo all’ultimo minuto del primo tempo grida vendetta, un sinistro perfetto sul quale non avrebbe potuto nulla Iker Casillas. Ingenuo ad inizio ripresa quando in fuorigioco toglie a Mandzukic il gol del possibile vantaggio, per il resto fa più il regista offensivo che l’attaccante. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MANDZUKIC

VOTO 5.5

Meno incisivo rispetto alle ultime uscite, gioca troppo spesso sulla linea del fallo laterale ed entra poco in area di rigore. Nella ripresa si accentra maggiormente, ma senza trovare il guizzo giusto. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

HIGUAIN

VOTO 5.5

Il Porto è una delle migliori difese d’Europa e il Pipita soffre la morsa dei difensori portoghesi. Sciupa a metà del primo tempo una grande azione corale della Juve, manca la stoccata decisiva per sbloccare la partita. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PJACA

VOTO 7.5

Troppo facile giocare contro Crotone e Palermo, Marko vuole queste partite. Entra e spacca in due il match, chiama l’uno-due e batte Casillas con un destro perfetto. Non c’è miglior momento per trovare il primo gol in maglia bianconera. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DANI ALVES

VOTO 7

Sembrava in crisi, si parlava già di giocatore fuori dal progetto tecnico. È venuto a Torino per la Champions, e in Europa torna il vero Dani Alves. Che decide il match, il gol dell’ipoteca in vista del doppio confronto. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ALLEGRI

VOTO 8

Tutto perfetto, dalla gestione del caso Bonucci alla partita al Do Dragao. La Juve domina in lungo e in largo, ma le sue stelle lo “tradiscono”. Nessun problema, ci pensa Max. Dentro Pjaca e Dani Alves, 0-2 deciso proprio dai due subentranti. Altro che corso d’inglese, alla Juve c’è ancora da stare Allegri