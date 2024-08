Kolasinac Chi? Che coppia Mandzu-Dybala! Ma c’è sempre l’insufficienza… Le pagelle di Juve-Atalanta

Strepitosa prestazione dei bianconeri nel primo tempo, nella ripresa il crollo e la "crisi" di Lichtsteiner

NETO 6.5

Niente di trascendentale, ma la sicurezza mostrata da Neto è la miglior notizia per la Juve. Poco impegnato dall’Atalanta, è molto sereno sia in mezzo ai pali che in uscita. Incolpevole sul supe >>>VAI AL PROSSIMO<<<

LICHTSTEINER 4.5

L’unica grande bocciatura allo Stadium per i bianconeri. Perde, a tratti nettamente, il confronto diretto con Spinazzola (che bella sorpresa l’esterno, di proprietà della Juve!), serve il miglior Lichtsteiner fino al rientro di Dani Alves. Dalla sua fascia parte l’azione del gol che riapre il match di Konko, prova a rifarsi conquistando con mestiere il rigore del 3-1, ma cinque minuti dopo si fa beffare da un minorenne (il classe ’99 Latte), così come si fece anticipare da Belotti nel derby e da Bonaventura a Doha. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

BARZAGLI 6.5

D’Alessandro non lo impegna praticamente mai, ma lui fa il suo come sempre e accompagna al meglio Rugani in una coppia difensiva tremendamente solida. In entrambi i gol manca la copertura di Lichtsteiner, la coppia centrale è incolpevole. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

RUGANI 6.5

Che bravo Daniele! Ha fatto il definitivo salto di qualità, ormai è ufficiale. L’ex Empoli gioca con naturalezza e grandissima facilità, a tratti dominante. Come per Barzagli, anche lui non ha colpe nei due gol subiti dalla Juve negli ultimi 15 minuti. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ASAMOAH 7

Sembrava ormai un giocatore finito, sicuramente il suo percorso alla Juve. L’addio quasi certo di Evra invece gli ha aperto le porte della fascia sinistra e Asamoah è tornato. Sicuri che serva Kolasinac già a gennaio? >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MARCHISIO 6.5

Oggi è più libero, torna nel suo ruolo naturale di mezzala e si permette di inserirsi molto di più, divertendosi a supporto dei tre tenori offensivi. Solida prova del capitano bianconero. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

HERNANES 6

Se non ci fossero quei 2-3 palloni persi in fase di impostazione staremo qui a parlare di una prova più che sufficiente, ma un regista di una grande squadra non può regalare questi contropiedi, specialmente quando la palla peserà molto di più. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

RINCON 6.5

Buona la prima da titolare del General, niente di trascendentale ma dà solidità e copre le spalle ai tre tenori. È lì per questo, non aspettatevi i gol di Dybala o le invenzioni di Pjanic. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PJANIC 7

Gli manca la continuità nell’arco della partita, basta fare un confronto con Dybala per capirlo. Certe invenzioni però sono un piacere per gli occhi, come ad esempio l’assist a fine primo tempo per Mandzukic che si divora clamorosamente il gol del 3-0. Trasforma alla perfezione il rigore del 3-1 con cui chiude la partita dopo il gol di Konko. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DYBALA 8

Scalda lo Stadium, illumina Torino e vale il prezzo del biglietto. Chi è andato allo Juventus Stadium è sicuramente tornato a casa felice, oggi la Joya ha dato spettacolo. Si procura un rigore (non fischiato, clamorosamente), segna un gol da favola e manda in porta Mandzukic per il 2-0. Sì, ma in 34 minuti! Come dice Baggio, è lui il dieci del futuro. Anzi, come si dice in torinese, “ël des” >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MANDZUKIC 7.5

E come fai a tenerlo in panchina? Mario è in una condizione fisica strepitosa, a cui aggiunge anche una certa ispirazione. Come Dybala, gol e assist in soli 34′ anche per lui, che però a fine primo tempo si divora il possibile 3-0 rovinando un gioiello di Pjanic. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

STURARO 6

Entra all’inizio del secondo tempo per far rifiatare Marchisio, l’ex Genoa gioca 45 minuti solidi senza particolari acuti. Probabilmente tornerà titolare insieme a Khedira domenica sera a Firenze contro la Fiorentina. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PJACA 6

Viene accolto da un’ovazione dello Juventus Stadium, tutti vogliono vedere all’opera l’ex Dinamo che però dimostra di non essere ancora al meglio dal punto di vista fisico. Una buona mezz’ora per ritrovare la condizione. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ALLEGRI 7

Ha ufficialmente varato il “4-3-fantasia” e i risultati danno ragione al tecnico bianconero. La Juve vince, diverte e si diverte, mettendo in mostra un Dybala cinque stelle extra lusso. Il problema, neanche a dirlo, sarà sempre quello. Come si fa a lasciare questo Mandzukic in panchina? Ma soprattutto, può bastare Lichtsteiner come unica soluzione lì sulla fascia destra?