Kean e Pellegri “enfant prodige”: nella top 15 dei marcatori più giovani in Serie A

L'attaccante bianconero è il dodicesimo realizzatore più precoce nel campionato italiano, il classe 2001 del Genoa è addirittura al terzo posto

KEAN PRIMO 2000

Con la rete di ieri sera a Bologna allo Stadio Dall’Ara Moise Kean diventa il primo giocatore nato nel 2000 a segnare nella storia dei cinque maggiori campionati europei. Nonostante questo record Kean non riesce a entrare nella top ten dei marcatori più giovani della Serie A, una lista ricca di nomi di talento ma con qualche sorpresa. Andiamo a vedere la classifica nel dettaglio, partendo da uno dei talenti più cristallini degli ultimi 20 anni del calcio italiano: CONTINUA A LEGGERE

15° POSTO

15. Antonio Cassano 17 anni e 159 giorni (Bari-Inter 2-1, 18 dicembre 1999). Il talento di Bari vecchia ha illuminato lo Stadio San Nicola contro l’Inter nell’ultima partita del 20esimo secolo giocata a Bari. Dopo quattrocento presenze in Serie A l’ex Sampdoria è in attesa di trovar squadra, con il Verona che sta studiano l’eventualità di puntare su Cassano.

14° POSTO

14. Alessandro Capponi 17 anni e 129 giorni (Lazio-Lucchese Libertas 2-1, 20 dicembre 1936). Il giovane scuola Lazio segnò al suo esordio in Serie A, poche però le sue presenze con i biancocelesti prima di andare in prestito a Ferrara e tornare a Roma, dove giocò solo un’altra partita prima di prendere parte al campionato romano di guerra.

13° POSTO

13. Mario Corso 17 anni e 97 giorni (Bologna-Inter 2-2, 30 novembre 1958). Una delle leggende dell’Inter, Mario Corso segnò alla sua seconda presenza in Serie A nella trasferta di Bologna, proprio come il giovane bianconero Moise Kean.

12° POSTO

12. Moise Kean 17 anni e 88 giorni (B0logna-Juventus 1-2, 27 maggio 2017). Il primo giocatore nato nel 2000 a segnare nei cinque maggiori campionati europei, Moise Kean potrebbe essere l’attaccante del futuro della Juventus.

11° POSTO

11. Richmond Boakye 17 anni e 65 giorni (Genoa-Livorno 1-1, 3 aprile 2010). Un altro giovane talento che era finito sotto osservazione della Juve è Boakye, che però non ha mantenuto le attese e ora gioca in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado.

10° POSTO

10. Stefano Okaka 17 anni e 38 giorni (Siena-Roma 1-3, 17 settembre 2006). Uno dei giovani più promettenti nati intorno al 1990 che però è esploso tardi, Stefano Okaka dopo una grande annata in Belgio con l’Anderlecht ha trovato poco spazio in Premier con il Watford di Walter Mazzarri.

9° POSTO

9. Silvio Piola 17 anni e 34 giorni (Vercelli-Lazio 3-0, 2 novembre 1930). Il miglior marcatore della storia della Serie A ha iniziato a gonfiare la rete da giovanissimo, fin da minorenne. Curioso come abbia segnato il suo primo gol alla squadra dove poi giocò per dieci anni.

8° POSTO

8. Giorgio De Giorgis 17 anni e 21 giorni (Sampdoria-Juventus 1-3, 4 novembre 1974). Una carriera da attaccante con 100 presenze in Serie A prima di cambiare tutto e dedicarsi alla procura, nella sua scuderia ex giocatori come Dacourt e soprattutto Roberto Mancini.

7° POSTO

7. Khouma El Babacar 17 anni e 3 giorni (Fiorentina-Genoa 3-0, 20 marzo 2010). Tanti anni a Firenze come “attaccante di scorta”, la prossima estate potrebbe cambiare il destino di Babacar con Kalinic destinato a partire e l’attaccante senegalese pronto a diventare il titolare della Fiorentina.

6° POSTO

6. Roberto Mancini 16 anni e 311 giorni (Bologna-Como 2-2, 4 ottobre 1981). Talento cristallino in campo e grande allenatore, Mancini è stato uno dei numeri 10 più forti nel ventennio 1980/2000 prima di vincere in Italia e in Inghilterra sulla panchina.

5° POSTO

5. Renato Buso 16 anni e 304 giorni (Ascoli-Juventus 0-5, 19 ottobre 1986). Una carriera passata in giro per l’Italia, partita dalla Juventus e conclusasi con la maglia dello Spezia nel 2004, diciottanni dopo il suo primo gol in Serie A.

4° POSTO

4. Gino Colaussi 16 anni e 243 giorni (Triestina-Ambrosiana 5-0, 2 novembre 1930). Grande talento della Triestina e Campione del Mondo nel 1938 con l’Italia, con Pozzo che lo convocò nonostante le precarie condizioni fisiche chiedendogli anche di posticipare il suo matrimonio

3° POSTO

3. Pietro Pellegri 16 anni e 73 giorni (Roma-Genoa 3-2, 28 maggio 2017). Il giorno dopo il primo gol di un classe 2000, Pietro Pellegri riscrive la storia con la prima rete di un classe 2001 nei cinque maggiori campionati europei.

2° POSTO

2. Gianni Rivera 16 anni e 68 giorni (Alessandria-Sampdoria 2-2, 25 ottobre 1959). Uno dei più grandi numeri dieci nella storia del calcio italiano, prima di render grande il Milan Gianni Rivera ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Alessandria

1° POSTO

1. Amedeo Amadei 15 anni e 287 giorni (Lucchese-Roma 5-1, 9 maggio 1937). Considerato come uno dei più grandi cannonieri del calcio italiano, Amedeo Amadei è l’uomo dei record visto che è l’unico marcatore “Under 16” della Serie A nonché il più giovane esordiente nella massima serie (primato eguagliato da Pietro Pellegri del Genoa quest’anno, che però ci ha messo cinque mesi in più a trovare il primo gol)