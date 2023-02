Mercato Juve – Elkann scatenato: “All’80% il colpo è chiuso”

Tre competizioni da onorare in questa stagione, le vicende societarie e le eventuali conseguenze da tenere sott'occhio, la Juventus ha diverse cose importanti a cui pensare in questo momento. Ciò non toglie che la dirigenza stia progettando di costruire una squadra che possa tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Non potranno esserci aumenti di capitale fino al 2025, ma questo non vuol dire che in maniera intelligente non si possa fare un mercato di altissimo livello.