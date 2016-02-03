INFORTUNIO - Ecco le ultime novità sull'infortunio di Khedira, secondo l'edizione odierna di Tuttosport. Sicuramente lo stop rimediato costringerà il centrocampista tedesco a restare fermo per 2-3 settimane. "Khedira va ko. Punta il Bayern", il titolo del quotidiano. Ennesima lesione muscolare per il giocatore, niente Napoli, ma può farcela in Champions. Allegri dovrà stare molto attento e schierarlo solo nelle partite di una certa importanza.

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