GOLIARDIA- Un po' di ironia, non ci sta mai male, soprattutto in un momento così delicato della stagione, in un prepartita già bollente. Ecco quanto riporta Tuttonapoli.net, sull'assenza di Chiellini, connettendola a Sanremo, nella rubrica Buonanotte Tuttonapoli:

"Chiellini non c'è, è andato via. Chiellini non è più cosa mia". Testo di Nek (leggermente modificato rispetto al pezzo presentato a Sanremo 1997), canta Massimiliano Allegri. Già perchè accanto al tema arbitrale, l'altro e più interessante argomento di dibattito in questi giorni di vigilia è quello tattico. Come si schiererà la Juventus senza Chiellini? (oggi l'ufficialità, out 20 giorni). Allegri cambierà tutto e giocherà a quattro o confermerà la linea a tre? E se scegliesse la seconda opzione, chi giocherebbe? Rugani lasciato fuori anche col Frosinone? Uno adattato tra Lichtsteiner ed Evra? Chiunque sia Allegri sta ancora cantando: "Chiellini non c'è, capisco che è stupido cercarlo in te. Io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lui"