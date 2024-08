Da Morata a Cuadrado, in tanti possono dire addio allo Stadium

Molti bianconeri oggi potrebbero giocare la loro ultima partita allo Juventus Stadium e i tifosi bianconeri sono pronti a salutarli

ADDIO

[fncvideo id=”153583″]

La sfida di oggi pomeriggio contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima allo Juventus Stadium per diversi protagonisti bianconeri. Da Morata a Cuadrado, sono tante le situazioni di mercato che potrebbero portare lontano da Torino diversi giocatori di Allegri, mentre altri saluteranno dopo una stagione decisamente deludente. Il tecnico bianconero sembra intenzionato a dare spazio oggi pomeriggio a quasi tutti i giocatori in partenza, proprio per permettergli di salutare al meglio i loro tifosi. Andiamo a vedere chi potrebbe dire addio allo Stadium: CONTINUA A LEGGERE

ALVARO

>>>VAI AL PROSSIMO

RISERVA

>>>VAI AL PROSSIMO

FLOP

>>>VAI AL PROSSIMO

JUAN

>>>VAI AL PROSSIMO

DELUSIONE

E i tifosi hanno già scelto i giocatori per sostituire chi saluterà la Juve: CONTINUA A LEGGERE