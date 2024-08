Curiosità, il rapper Drake indossa la maglietta di Pogba ma senza il logo dell’Adidas

La maglia è un regalo del numero 10 bianconero al rapper canadese, che è un suo grande fan

DRAKE FAN DI POGBA

TORINO – Tre immagini caricate a sorpresa sul suo profilo Instagram. Il rapper canadese Drake, ha postato delle foto che lo ritraggono con la maglietta della Juventus. Sul retro appare il nome di Paul Pogba. Drake infatti è un grande fan del campione francese, e sembra che la maglia gli sia stata recapitata dallo stesso giocatore bianconero.

SENZA IL LOGO DELL’ADIDAS

Come si può notare nella foto caricata su Instagram dal famoso rapper canadese, sulla maglietta non è presente il logo dell'Adidas.

MA NON È UNA MAGLIETTA FALSA

Dalla foto dove Drake si mostra di profilo, si nota però come il simbolo dell'Adidas sia in realtà presente sulla maglia. Non si tratta quindi di una maglietta falsa, ma solamente di una scelta del rapper di oscurare il logo della multinazionale tedesca. La reazione della Juve? E' arrivata subito su Instagram:

REPOST JUVE

La Juve ha subito “repostato” la foto di Drake sul proprio profilo ufficiale Instagram, un attestato di stime che ha fatto sicuramente piacere ai bianconeri.

