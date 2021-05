Calciomercato Juventus – Confermato, c’è l’accordo: firma ad un passo

La vittoria per 3 a 1 con il Sassuolo tiene ancora vive le speranze Champions per la Juventus. I contemporanei successi delle rivali, però, complicano in maniera evidente le cose. La squadra vista in campo al Mapei Stadium è sembrata in ripresa, ma soprattutto ha ritrovato un Dybala in grande spolvero. Il contributo della Joya potrebbe essere fondamentale per centrare almeno la Coppa Italia. Si tratterebbe comunque del secondo trofeo di Pirlo dopo la Supercoppa dello scorso gennaio. Intanto arrivano importanti notizie di mercato, qualcosa si starebbe muovendo in maniera concreta <<<