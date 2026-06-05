Arrivano importanti novità per quanto riguarda la trattativa che vede l’interessamento della Juventus per Kim Min-Jae. Stando infatti a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore coreano avrebbe aperto al trasferimento in bianconero. Il classe 1996 tornerebbe molto volentieri nel campionato di Serie A e, soprattutto, spinge per riabbracciare e lavorare nuovamente con Spalletti, il tecnico con cui ha condiviso la vittoria dello scudetto con il Napoli.

La richiesta del Bayer Monaco

L’accordo con il giocatore segna un buon punto di partenza, ora però andrà trovato l’accordo con il club bavarese. Al momento, la società tedesca sembrerebbe sparare alto per far partire il suo centrale: una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Richiesta che al momento frenerebbe l’affondo decisivo della dirigenza bianconera.

Nonostante ciò, in casa Juventus c’è ottimismo sulla riuscita dell’operazione e, la dirigenza bianconera resta in attesa di capire se il Bayer sarà disposto a trattare. Seguiranno aggiornamenti.