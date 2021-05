Calciomercato Juventus, Paganini sgancia la notiziona: “Ho saputo che…”

TORINO - Che sia un momento di grande incertezza in casa Juventus non è in dubbio. La squadra, dopo un'annata decisamente negativa, cercherà di raggiungere quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League nelle ultime due partite. Impresa che pare comunque complicata al momento. Ovviamente questo stato di precarietà e confusione si riflette anche in vista del futuro e del prossimo calciomercato della Juve. Da Paratici a Pirlo, dal mercato in entrata e quello in uscita, tutto è ancora in bilico. A dare una grossa notizia in tutto questo marasma è stato il noto esperto di calciomercato Paolo Paganini, che su Twitter ha sganciato una vera e propria bomba <<<