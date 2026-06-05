La Juventus accelera per Alexander Sorloth. Dopo settimane di valutazioni e sondaggi, la pista che porta all’attaccante norvegese entra infatti in una fase più concreta, complice l’apertura dell’Atletico Madrid alla possibilità di una cessione e il gradimento totale di Luciano Spalletti, che considera il centravanti uno dei profili ideali per ridisegnare il reparto offensivo bianconero. La rivoluzione offensiva della Juventus è ormai partita. Con Dusan Vlahovic destinato a salutare, i dubbi attorno a Jonathan David e la quasi certa separazione da Lois Openda, il club bianconero si trova nella necessità di ricostruire quasi completamente il proprio attacco. In questo contesto, Sorloth è diventato uno dei nomi più caldi.

Primo incontro con i dirigenti che ha convinto tutti

Nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro a Oslo tra dirigenti juventini e l’entourage del giocatore. Un summit utile per capire margini economici, disponibilità e prospettive dell’operazione. Dal punto di vista dell’ingaggio, la situazione appare sostenibile: il norvegese percepisce circa 6 milioni lordi a stagione, una cifra considerata compatibile con la nuova politica salariale bianconera. Ma il vero elemento che ha fatto decollare l’operazione riguarda Luciano Spalletti. Il tecnico juventino avrebbe già parlato direttamente con il giocatore, dando successivamente il proprio via libera alla dirigenza. Sorloth viene considerato il profilo ideale per caratteristiche fisiche e tattiche: un centravanti strutturato, forte nel gioco aereo, capace di occupare l’area e garantire quella presenza offensiva che Spalletti ritiene indispensabile. I numeri dell’ultima stagione confermano l’efficacia del norvegese. Con la maglia dell’Atletico Madrid ha totalizzato 54 presenze complessive, realizzando 20 reti e servendo un assist tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee. Un rendimento che ha attirato nuovamente l’attenzione della Juventus.

Non solo Nico Gonzalez e Sorlot

I rapporti tra Juventus e Atletico Madrid, inoltre, restano molto attivi grazie anche alla situazione legata a Nico Gonzalez. L’argentino è attualmente in prestito ai Colchoneros e Diego Simeone spinge per trattenerlo, anche se resta da discutere il prezzo finale dell’operazione: gli spagnoli vorrebbero infatti uno sconto rispetto ai 32 milioni previsti. Nel frattempo, nei dialoghi tra i due club sarebbe stato soltanto accennato anche il nome di Jan Oblak per la porta. La pista, però, appare decisamente più complicata: il portiere sloveno percepisce circa 12 milioni netti a stagione, cifre considerate fuori portata per gli attuali parametri economici juventini. Per questo motivo, mentre la questione portiere resta aperta, la priorità bianconera sembra sempre più chiara: riportare peso, gol e fisicità in attacco. E oggi Alexander Sorloth appare molto più vicino.