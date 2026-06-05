Spalletti chiede un rinforzo per il centrocampo

La Juventus continua a programmare il proprio futuro e guarda con attenzione al mercato per rinforzare la linea mediana. Tra i profili seguiti con maggiore interesse emerge quello di Stanislav Lobotka, considerato un elemento ideale per aumentare qualità ed equilibrio. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe proprio Luciano Spalletti ad aver indicato il regista slovacco come primo obiettivo per il centrocampo bianconero. Il tecnico conosce perfettamente il giocatore e ne apprezza caratteristiche tecniche, visione di gioco e capacità di gestire il possesso. Il rapporto tra allenatore e centrocampista rappresenta infatti un elemento importante. Durante l’esperienza condivisa a Napoli, Lobotka è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, crescendo fino a diventare uno dei migliori interpreti del ruolo. La società bianconera, però, si trova ancora in una fase preliminare della trattativa. Al momento non risultano offerte ufficiali presentate al club partenopeo, che osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. L’idea della dirigenza resta comunque chiara: individuare profili esperti, già abituati alla pressione e capaci di incidere immediatamente. In quest’ottica, il nome di Lobotka continua a occupare una posizione privilegiata.

Il Napoli prova a blindare uno dei suoi uomini chiave

Se da Torino osservano con interesse, il Napoli lavora invece per difendere uno dei protagonisti delle ultime stagioni. La volontà del club è chiara: trattenere il centrocampista e allontanare ogni possibile tentazione di mercato. Per questo motivo la dirigenza avrebbe già avviato contatti per discutere un possibile rinnovo. L’attuale contratto del giocatore scade nel 2027, ma la società vuole rafforzare ulteriormente il legame con il proprio regista. Il centrocampista slovacco viene considerato fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto tattico. La sua capacità di controllare il ritmo della partita lo rende infatti difficile da sostituire. Anche per questo motivo il club non intende favorire eventuali trattative con una concorrente diretta. La posizione della società appare piuttosto rigida e lascia poco spazio a sconti.

Prezzo fissato: servirà un investimento importante

Uno degli aspetti più delicati riguarda inevitabilmente la valutazione economica del cartellino. Nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma esiste un dettaglio importante. Questa clausola può essere esercitata esclusivamente da club stranieri. Di conseguenza, un trasferimento interno al campionato italiano obbligherebbe la Juventus a negoziare direttamente con il Napoli. La richiesta del club partenopeo appare già definita. Per aprire concretamente alla cessione servirà infatti una proposta vicina ai 35 milioni di euro. Nel frattempo, anche il giocatore mantiene una posizione prudente. Lobotka avrebbe infatti deciso di non accelerare alcuna scelta e preferisce valutare attentamente il proprio futuro. La sensazione è che la trattativa possa entrare nel vivo nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di investire una cifra importante per accontentare le richieste del club azzurro.