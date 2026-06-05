La Juventus ha salutato definitivamente un calciatore importante come Dusan Vlahovic. Il bomber bianconero dopo quattro stagioni e mezzo è pronto per iniziare una nuova avventura lontano da Torino e soprattutto rimettersi in gioco, dopo un'annata in cui per molto tempo non è stato a disposizione. Adesso, però, tocca ai bianconeri trovare il sostituto perfetto ed il calciatore che è pronto per fare la differenza. Nelle ultime ore è tornato protagonista il solito nome, stiamo parlando di Randall Kolo Muani. Il centravanti francese non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e di conseguenza non possiamo fare altro che passare alle richieste del Paris Saint Germain per provare a condurre fino al termine un affare di questo tipo.

Il Paris Saint Germain parla chiaro

Kolo Muani

I 100 milioni di euro spesi solo qualche stagione fa continuano a tenere banco e di conseguenza non ci si possono aspettare degli incredibili sconti attorno quest'operazione. I bianconeri di Torino per arrivare alle giocate del francese, dovranno mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Una cifra non elevatissima, ma a cui bisogna affiancare uno stipendio di primissimo livello e di conseguenza un affare da valutare in tutti i dettagli prima di fare il passo più lungo della gamba. Nel frattempo non possiamo fare altro che andare a vedere i numeri del centravanti francese nel corso dell'ultima annata. Una stagione da dimenticare quella in Premier League.

Il rilancio dopo un'annata da dimenticare

Ci si aspetta un'operazione rilancio dopo un'annata in Premier League che lo ha visto refertare una sola rete in campionato, ma ben quattro in Champions League. Sicuramente la Juventus conosce le sue qualità e di conseguenzaprima che possa partire un nuovo affondo. Kolo Muani dovrebbe rilanciarsi proprio da Torino, come fatto in precedenza.