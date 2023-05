Juve, fari puntati su Hjulmand: uno sguardo al mercato

Tra poche ore la Juventus scenderà in campo per affrontare il Lecce, a caccia di punti salvezza. Gara chiave anche per i bianconeri che nelle ultime due partite hanno portato a casa un solo punto in campionato (tra Napoli e Bologna). E tra i ragazzi di Marco Baroni c'è un profilo interessante seguito da mezza Europa. Il suo nome è Morten Hjulmand -centrocampista e capitano del Lecce- che quest'anno si è messo in mostra con i salentini attirando l'attenzione di diversi top club (come Tottenham e Arsenal).