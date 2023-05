Da Vlahovic a Bertolacci: tutte le statistiche in vista di Juve-Lecce

Dal digiuno di Vlahovic fino al gol di Bertolacci: tutte le statistiche in vista del match di Serie A tra Juve e Lecce

In vista del match tra Juve e Lecce, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento con le statistiche. Ecco il comunicato: "La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Lecce in Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto lo stesso numero di successi nelle precedenti sei sfide contro i salentini (3N, 1P).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A TIM contro il Lecce e non ottiene due clean sheet interni di fila contro i salentini dal 2000.

La Juventus ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A TIMcontro squadre neopromosse, tante sconfitte quante nelle precedenti 85.

Considerando le ultime sei giornate di campionato, la Juventus ha segnato appena quattro gol in sei partite di Serie A TIM. Nel parziale hanno fatto peggio in campionato soltanto Empoli, Spezia e proprio Lecce (tre ciascuna).

Dopo una serie di quattro vittorie interne di fila, la Juventus ha perso la più recente in campionato contro il Napoli; i bianconeri non perdono due gare casalinghe in Serie A TIM consecutivamente dal marzo del 2011.

Il Lecce ha vinto l’ultima partita di campionato, dopo che aveva perso sette delle precedenti otto (1N); i giallorossi non ottengono due successi di fila in Serie A TIM da gennaio (tre in quel caso).

Il Lecce ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM, dopo che aveva ottenuto due vittorie nelle precedenti due. Nella loro storia i salentini sono arrivati a cinque sconfitte esterne senza reti consecutive solo una volta nella competizione, nel 2005.

Nell’ultimo turno contro il Bologna la Juventus ha sprecato quattro grandi occasioni da gol, portando il suo conteggio a 26 grandi occasioni mancate nel 2023. Da inizio anno solo il Milan (31) ha fatto peggio in Serie A TIM.

Dusan Vlahovic – 0 gol nelle ultime 11 presenze in campionato, digiuno che dura da 744 minuti nella competizione - ha segnato 11 gol nelle sue ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM, dopo essere rimasto a secco di reti in tutte le sue prime 12 sfide nel torneo. Tuttavia, nelle tre più recenti non ha partecipato a nemmeno una marcatura.

Nessun giocatore dell’attuale rosa del Lecce vanta almeno una rete contro la Juventus in Serie A TIM. L’ultimo giocatore giallorosso ad aver messo a referto una rete con la maglia dei pugliesi in casa dei bianconeri nel massimo torneo resta Andrea Bertolacci, il 2 maggio 2012, dopo il grave errore di Buffon".

(legaseriea.it)