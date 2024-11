Il CIES valuta il mercato e boccia la Juve: è Higuain il giocatore “strapagato” dell’estate

L'osservatorio del calcio ha stilato una classifica dei calciatori "overrated" in quest'estate, in testa c'è proprio il Pipita

STRAPAGATI

Nell'estate più ricca della storia del calcio c'era il rischio di strapagare alcuni giocatori, per questo il CIES ha voluto stilare una classifica dei giocatori "overrated" in questa sessione di mercato. Secondo quanto analizzato dall'osservatorio del calcio è Gonzalo Higuain il primo della lista dei giocatori strapagati, mentre nelle altre posizioni a dominare è, neanche a dirlo, la Premier League con ben sette giocatori nella top 10. Oltre al Pipita ci sono altri due giocatori "italiani" presenti in classifica:

10° POSTO

Jese Rodriguez è stato pagato dal Paris Saint Germain 25 milioni, 12.5 in più rispetto al valore effettivo del suo cartellino.

9° POSTO

Leroy Sané è passato dallo Schalke 04 al Manchester City per 50 milioni di euro, circa 14.5 milioni di euro in più rispetto al suo valore.

8° POSTO

Centocinque milioni di euro. Questo il numero record dell'estate, questa la cifra sborsata dallo United per Paul Pogba, solo 15.3 milioni in più rispetto alla quotazione stabilita dal CIES.

7° POSTO

Ecco l'altro italiano in classifica, Marcos Alonso negli ultimi giorni di mercato è stato ceduto dalla Fiorentina al Chelsea per 26.5 milioni di euro, il triplo rispetto a quanto doveva esser pagato (+ 17 milioni)

6° POSTO

Altro giro, altro regalo a firma Antonio Conte. Il ritorno di David Luiz è stato strapagato, visti i 38.5 milioni spesi per farlo tornare a Londra, quasi 20 milioni in più rispetto al suo valore.

5° POSTO

Il difensore più pagato della storia della Premier League con 55.6 milioni di euro, John Stones non poteva non figurare in questa speciale classifica. L'ex Everton è stato pagato 20.5 milioni "di troppo"

4° POSTO

Sorprende vedere l'Everton in classifica, ma Yannick Bolasie è stato decisamente bocciato dal CIES. Arrivato per 28.5 milioni di euro, viene considerato "strapagato" addirittura per 22.5 milioni.

3° POSTO

Non bastano i gol, l'arrivo all'Atletico di Gameiro non convince l'osservatorio del calcio. Il bomber francese, arrivato per 32 milioni dal Siviglia, ha una quotazione per il CIES di 10 milioni (+ 22.5 milioni)

2° POSTO

E alle spalle del Pipita c'è Eric Bailly, il primo acquisto dell'era Mourinho al Manchester United. Il difensore arrivato dal Villareal per 38 milioni, è pagato 23.5 milioni in più rispetto al valore effettivo del cartellino.

1° POSTO

And the winner is: Gonzalo Higuain! Ventiquattro milioni in più rispetto alla sua valutazione, questo è quanto la Juve ha pagato il Pipita, eccessivi dunque i 90 milioni di euro della clausola versati nelle casse del Napoli.