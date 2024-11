È Black Friday anche per il mercato: da Pavoletti a Witsel, tutti a caccia dell’affare

Le squadre di Serie A cercano rinforzi per gennaio, magari spendendo poco

Il Black Friday ha contagiato tutti anche in Italia. Sconti in praticamente ogni negozio e, magari, qualche giocatore a prezzo di saldo anche sul mercato. Sono tante le occasioni per gennaio che vengono valutate dai club italiani, dai giovani in rampa di lancio fino ai giocatori in scadenza. Partiamo proprio da chi rappresenta una vera e propria opportunità low cost, ovvero Axel Witsel, centrocampista dello Zenit la cui valutazione si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro, piace da tempo alla Juventus.

BOMBER

Luiz Adriano è arrivato al Milan con la speranza di fare il titolare nell'estate del 2015. Poche partite giocate dal primo minuto al fianco di Bacca prima di accomodarsi in panchina, di fatto senza più tornare in campo. Può lasciare i rossoneri già a gennaio.

CAMPIONE DI TUTTO

Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea in rotta con i blues. Seguito da vicino dal Milan, può partire in prestito.

EPURATO

Memphis Depay, ala sinistra del Manchester United. Piace alla Roma e alla Juve, la sua valutazione è di circa 20 milioni ma Mou potrebbe lasciarlo andar via in prestito.

DERBY D’ITALIA

Stephan Lichtsteiner, terzino della Juventus seguito da vicino dall'Inter. Lo svizzero ha una valutazione di circa 10 milioni, anche se il contratto scade nel 2017 (opzione per il rinnovo fino al 2018)

FLOP

Juan Manuel Iturbe, esterno offensivo della Roma. La sua valutazione è scesa rispetto al suo arrivo in giallorosso (25 milioni) e piace molto alla Fiorentina.

ITALIA ALL’ESTERO

Matteo Darmian, terzino del Manchester United. Valutazione di circa 10-12 milioni di euro, può anche partire in prestito, piace a Inter e Juve.

REGISTA

Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina. È un pallino di Montella, che lo vorrebbe al Milan, i Viola chiedono 15-20 milioni ma c'è il problema del contratto, in scadenza nel 2018.

CAPITANO

Sebastian Rudy è il capitano dell'Hoffenheim che sta stupendo tutti in Bundesliga. Terzo posto per la squadra, ma un capitano in scadenza di contratto che piace tanto al Milan. Il centrocampista, in grado di fare anche il terzino, può arrivare in rossonero per meno di 5 milioni.

DELUSIONE

Simone Zaza, attaccante del West Ham. A Londra ha fallito l'ex Juve, la sua valutazione è di 20 milioni (la cifra del riscatto a favore dei londinesi) e piace molto al Napoli.

RILANCIO

Alessio Cerci, esterno dell'Atletico Madrid. L'ex Toro è ai box da diverso tempo per un fastidioso problema al ginocchio, l'Atletico lo cederebbe praticamente a costo zero, ci sta pensando la Lazio (riformare il tandem con Immobile) e il Bologna.

IL TRENO

Un vero e proprio treno sulla fascia destra con la maglia del Siviglia, una delusione invece a Barcellona. Aleix Vidal dovrebbe lasciare i blaugrana già a gennaio, un'occasione che stuzzica i pensieri di Milan e Inter. Ma occhio a Prandelli..

JO-JO

Stevan Jovetic non era nei piani tecnici di Frank De Boer e sembra non essere coinvolto neanche nel progetto di Stefano Pioli. A gennaio può lasciare l’Inter, facendo scattare un duello tra chi lo ha allenato nel passato (Montella, che lo rivuole al Milan) e la città dove è diventato grande, ovvero Firenze.