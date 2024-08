Sfida tra Xhaka all’Emirates, ma quanti fratelli si sono incontrati prima di loro

In molti casi dei consanguinei si sono scontrati su un campo di calcio, andiamo a vedere insieme chi sono

TORINO – Stasera all’Emirates si ritrovano sul campo da avversari i fratelli Xhaka, Granit e Taulant, che militano rispettivamente nell’Arsenal e nel Basilea. La sfida tra i due non è però inedita. Infatti già all’Europeo si erano fronteggiati durante la partita del girone A tra Svizzera e Albania. Se vi state domandando come mai due fratelli abbiano giocato contro tra nazionali, la risposta è semplice: avendo la doppia cittadinanza, Granit ha deciso di giocare per la Svizzera, mentre Taulant ha preferito rimanere fedele alle origini e scendere in campo con l’Albania di De Biasi. Ma la loro storia non è l’unica nel mondo del calcio, e molti altri fratelli si sono incontrati sul campo. Andiamo a scoprirli. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Doppietta mondiale

Ebbene sì. anche ai Mondiali è capitato di vedere due fratelli fronteggiarsi. Parliamo dei Boateng. Come gli Xhaka, Jerome e Kevin-Prince hanno avuto la possibilità di scegliere tra due nazionali, e anche loro hanno fatto scelte diverse: il primo ha optato per la Germania, il secondo per il Ghana. Ironia della sorte, i due si sono scontrati in ben due edizioni dei mondiali. Sia in Sudafrica che in Brasile, infatti, Germania e Ghana sono state sorteggiate insieme nel girone, e i due fratelli si sono dovuti scontrare. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Quante sfide tra napoletani

Loro sono abituati a giocare contro, tante ne hanno fatte di sfide in famiglia. Parliamo di Fabio e Paolo Cannavaro, che in serie A si sono sfidati davvero molte volte, avendo giocando cinque anni nello stesso campionato ma in squadre diverse. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

I fratelli del gol

Stesso discorso dei Cannavaro vale anche ovviamente per gli Inzaghi, che si sono sfidati per dodici anni nel massimo campionato, dal 1998 al 2010, anno del ritiro di Simone. Curiosità, Pippo e Simone non hanno mai giocato insieme, neppure un anno. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Prima compagni, poi avversari

Storia interessante quella dei fratelli Zenoni, Cristian e Damiano, che hanno iniziato la loro avventura in serie A insieme, con la maglia dell’Atalanta, e si sono poi ritrovati da avversari in campo per nove anni, dal 2001 al 2010. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Gemelli… diversi!

I gemelli Filippini, Antonio e Emanuele, hanno giocato tanto sia insieme che contro. I due, infatti, hanno indossato contemporaneamente le maglie di Brescia, Palermo, Lazio, Treviso e Livorno, ma Emanuele ha anche giocato per il Parma dal 2002 al 2004, mentre il gemello militava ancora nel Brescia, e nel Bologna nella stagione 2006-07, mentre Antonio lo precedeva a Livorno. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

“Oggi marchi tuo fratello”

Questa è più o meno la frase che Alessandro Lucarelli si sarà sentito ripetere un numero infinito di volte. Con il fratello Cristiano infatti ha giocato insieme solo nella stagione 2004-05, mentre per i restanti 9 anni tra il 2002 e il 2012 i fratelli Lucarelli si sono affrontati da avversari, e tra l’altro uno da prima punta e l’altro da difensore centrale. Più sfida di così! >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Derby di Avellaneda

E’ il derby in cui si sono scontrati da avversari Gabriel e Diego Milito. Infatti il primo ha giocato per l’Independiente dal 1997 al 2003, mentre Diego ha militato nel Racing dal 1999 al 2004. I due poi si sono rincontrati anche da compagni di squadra nel Real Saragozza tra il 2005 e il 2007, prima di scontrarsi nuovamente nella storica semifinale di Champions nell’anno del triplete interista. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

Sfida olandese

Non tutti forse sanno che l’attuale tecnico dell’Inter Frank De Boer ha un gemello, Ronald. E forse in ancora meno sanno che i due si sono anche sfidati sui campi olandesi tra il 1991 e il 1993, quando Ronald passò al Twente e Frank rimase all’Ajax. Per il resto poi percorso identico per i due gemelli, eccezion fatta per l’esperienza turca al Galatasaray di Frank. I due infatti hanno giocato al Barcellona, con i Rangers, all’Al Rayyan e all’Al Shamal. Intanto in casa Juve si festeggia per la notizia che arriva dalla Francia – CONTINUA A LEGGERE