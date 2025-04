Calamai: “La Juventus di Tudor è già superiore a quella di Motta”

Luca Calamai ha confrontato la prima Juve di Tudor: per il giornalista, i bianconeri si farebbero già preferire alla squadra di Thiago Motta

Nel suo editoriale su TMW, Luca Calamai ha confrontato la prima Juventus di Igor Tudor a quella di Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve di Tudor è già superiore alla Juve di Thiago Motta. Più qualità, più voglia di imporre il proprio calcio. E tanti giocatori nel ruolo giusto, a cominciare da Nico Gonzalez. La squadra bianconera non va oltre il pari all’Olimpico perché la Roma ha orgoglio in dosi industriali. E un vecchio mago della panchina come Ranieri. Ma non c’è dubbio che la Juve avrebbe dovuto salutare prima il balbettante Motta per affidarsi a uno come Tudor che conosce la storia e il ruolo che ha e che deve avere la squadra bianconera nel calcio italiano”.

Calamai: “Tudor deve compiere un altro miracolo con Vlahovic”

Inoltre, sul rendimento di Dusan Vlahovic, il giornalista ha proseguito: “Ora il nuovo tecnico dovrà compiere un altro miracolo recuperando lo spaesato Vlahovic. Sono connazionali. Se non ci riescono loro… Intanto la Roma è viva, anche senza Dybala. I giallorossi saranno la mina vagante di questo finale di torneo. Con qualsiasi obiettivo ancora aperto”. Leggi anche le parole di Igor Tudor nel post partita di Roma-Juventus <<<