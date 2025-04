Ex Juve, Zazzaroni: “Pressioni per non far entrare Paratici in Italia”

Zazzaroni ha parlato dell'ex dirigente della Juventus, Paratici: per il giornalista ci sarebbe delle pressione contro il suo ritorno in Italia

Ospite negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato dell’ex direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, da alcune settimane accostato alla futura dirigenza del Milan. Su di lui, il giornalista ha detto: “Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l’ha in mano il contratto. Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale, lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia e vorrei capire per quale ragione, al di là del fatto che sicuramente ha commesso degli errori, sicuramente è stato punito e sicuramente la sua squalifica si esaurisce il 20 luglio. Se uno che è stato squalificato, una volta che è finita la squalifica, non può più lavorare in Italia, basta dirlo”.

Zazzaroni: “In pole per Milan ora c’è Tare”

Il giornalista ha proseguito: "Aggiungi una postilla nella legge e dici che, se uno è squalificato in Italia, non può più tornare. C'è stato qualcosa di più di qualche telefonata per fare pressione. Non può partecipare alla vita della società, ma il consulente lo può fare. Sono mesi che trattano. O il Milan è una società di sprovveduti, spero di no per loro. Lo stesso Paratici poteva sedersi al tavolo e spiegare la situazione. Gli avranno detto che non c'era problema. Ora in pole position c'è Tare. Da quello che sappiamo, Furlani voleva D'Amico, che però non parla le lingue ed è sotto contratto con l'Atalanta. Tare mi sembra più convinto rispetto a prima, l'idea dell'allenatore ce l'avranno loro".