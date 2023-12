Zuliani: “La Juventus è stata penalizzata più volte…”

Claudio Zuliani, giornalista vicino al mondo della Juventus, ha detto la sua sull'ultima gara dei bianconeri con il Genoa.

Claudio Zuliani, giornalista molto vicino al mondo Juve, ha detto la sua sul canale Youtube. Ecco le sue parole pubblicate da Tuttojuve.com: "La Repubblica ci racconta che c'è un rigore negato per la Juve, che manca un rosso al giocatore del Genoa e che per una volta gli episodi non hanno girato per il verso giusto.

Come per una volta? Ma nello stesso Juve-Bologna, quando avete sbattuto Rocchi e il Var in prima pagina, quasi costringendoli a chiedere scusa in diretta mondiale, c'è un rigore solare dopo 8 minuti su Chiesa, c'è un mani di Lucumì che era un altro rigore, c'è il gol annullato a Vlahovic, stesso episodio di altre partite di questo campionato, c'è un bagher in Juve-Cagliari del giocatore del sardo ed era un altro rigore netto, posso fare un elenco, ci sono dieci partite quest'anno con episodi contrari alla Juve...

Come per una volta gli episodi non hanno girato per il verso giusto? Come per dire... una volta che manca qualcosa... ma non è una volta, è sempre, è sempre".

