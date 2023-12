Da Chiesa a Kostic: le statistiche post Genoa-Juve

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un approfondimento sulle statistiche del match contro il Genoa

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un approfondimento sulle statistiche del match contro il Genoa: "Federico Chiesa ha segnato il quinto gol in questa Serie A, uno in più di quelli realizzati nelle due precedenti stagioni del torneo messe assieme; l’attaccante ha segnato due reti su calcio di rigore nella competizione, entrambi al Luigi Ferraris - il precedente con la Fiorentina il 16 febbraio 2020 (v Sampdoria).

Due degli ultimi tre gol del Genoa contro la Juventus in Serie A sono arrivati con Albert Gudmunsson (6 maggio 2022 il precedente); in generale l’attaccante ha segnato due reti contro la Juventus in Serie A, contro nessun’altra squadra conta più marcature nella competizione (due anche contro l’Udinese).

Genoa e Juventus hanno pareggiato una sfida di Serie A per la prima volta dal 20 ottobre 2018 (1-1), chiusa una striscia di sette gare senza pari nel torneo (due successi rossoblù e cinque vittorie bianconere).

La Juventus ha pareggiato due delle ultime quattro gare di Serie A (2V), tanti pari quanti quelli raccolti nelle precedenti 18 gare del torneo.

La Juve (3V, 2N) è rimasta imbattuta in almeno cinque gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra novembre 2021 e aprile 2022 (11 in quel caso – 8V, 3N).

La Juventus ha pareggiato una partita di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dall’11 dicembre 2021 (1-1 v Venezia).

Caleb Ekuban ha servito il 3° assist in Serie A e non trovava un passaggio vincente nel torneo da 670 giorni, sempre in casa contro la Salernitana il 13 febbraio 2022.

Il Genoa ha subito un gol su calcio di rigore in Serie A per la prima volta da quello di Lorenzo Insigne col Napoli il 15 maggio 2022.

Filip Kostic ha giocato questa sera la 300a partita nei cinque maggiori campionati europei, 51 di queste 300 presenze sono state raccolte con la maglia della Juventus".

