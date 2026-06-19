Brahim Diaz continua a restare il nome preferito da Spalletti per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Il tecnico toscano, apprezza molto le qualità del classe 1999 e lo reputa l’acquisto ideale per migliorare la rosa dei bianconeri.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la dirigenza bianconera avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, al momento però la trattativa risulterebbe in salita per via della volontà del giocatore che vorrebbe continuarsi a giocare le sue carte nel club di Madrid.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ci aggiorna sulla situazione legata al futuro di Brahim Diaz. Di seguito le sue parole:

"Luciano Spalletti in questi contatti iniziati con la nuova dirigenza ha continuato a fare il nome di Brahim Diaz. Il tecnico lo considera un giocatore ideale per caratteristiche, qualità, gol, assist, esperienza internazionale, può giocare in più ruoli, insomma per Spalletti è un desiderio importante.

Al momento però Brahim è stato molto chiaro, il suo desiderio è rimanere a Madrid, vuole giocarsi le sue carte, vuole essere protagonista con Mourinho. Poi il calciomercato è lungo ce quindi chiaramente potete capire che c'è ancora margine per vedere cosa accadrà poi tra Brahim Diaz e il Real Madrid, costruito da José Mourinho”.