Zoff: “Pirlo? Anche altri avrebbero avuto problemi in questa stagione. I giovani…”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato della partita di questa sera

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Napoli, recupero della terza giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere per non perdere ulteriore terreno dal treno Champions e dalle posizioni di testa in classifica: l'Inter è ormai avviata verso lo Scudetto, mentre vincendo questa sera i bianconeri arriverebbero a meno 1 dal Milan, in seconda posizione. Una sfida importante quindi, che vedrà anche il ritorno di Paulo Dybala: la Joya è stata esclusa con McKennie e Arthur dal derby per quanto successo la settimana scorsa, e questa sera ritroverà la panchina in una sfida che lo dovrebbe vedere protagonista per alcuni minuti, in modo da ritrovare confidenza con il campo.

Della partita di questa sera e degli affarti di casa bianconera ha parlato l'ex portiere Dino Zoff, intervistato dai microfoni de Il Corriere di Torino: "La Juve ha inaugurato un nuovo ciclo, bisogna proseguire su questa strada. Dare la prima squadra a Pirlo è stata una scommessa. Lui è un ragazzo a modo, non ha esperienza ma credo che in questa stagione anche altri allenatori avrebbero avuto diversi problemi. I cambi generazionali richiedono anni. Giocare alla Juve non è semplice, specie per i giovani. Ma bisogna avere pazienza, i giovani daranno quello che i tifosi si aspettano da loro."

JUVE-NAPOLI - "È cambiato molto, rispetto alle previsioni iniziali. Questa partita ha un’importanza abissale, soprattutto per la Juve. Sono tre punti determinanti per rimettersi in carreggiata Champions. Parlare di scudetto non ha più senso."

BUFFON - "Se Gigi si diverte, è giusto che cerchi spazio per giocare con più continuità. Buffon ha dimostrato di essere ancora molto reattivo. Non so se lascerà o meno la Juve, ma deve comunque fare tutto quello che si sente. Giocare a calcio è splendido, appendere i guantoni al chiodo è dura."