I sei progetti della Juventus Academy

I progetti della Juventus Academy

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti gli ultimi sei progetti della "Juventus Academy". Il progetto bianconero, si è infatti diffuso in tutto il mondo a macchia d'olio. Di seguito riportiamo tutti i paesi con i rispettivi progetti.

Juventus Academy Kerala (India)

"Un esordio importante: si tratta infatti della prima Juventus Academy in India, che inizierà le attività in campo proprio in questi giorni. Il progetto parte nella regione di Kerala, situata nel sud del paese, con 3 location attive nelle città di Trivandrum, Kochi e Kottayam. Si tratta di uno start importante anche perché una Juventus Academy in un paese strategico come l’India rafforza la presenza del brand in Asia, dove il progetto Academy è già presente in Cina, Thailandia, Vietnam e Giappone.

Juventus Academy Saint Louis (USA)

Da un esordio a una grande famiglia che cresce: quella di Saint Luis è infatti la decima Juventus Academy in Nord America, la prima nella zona del Mid-West. Partita a fine del 2020, l’Academy è attiva offre numerosi programmi a ragazzi e ragazze a partire dai 4 anni.

Juventus Academy Perth (Australia)

La Juventus Academy di Perth è la terza apertura in Australia, dopo quelle di Melbourne e Sidney. La nuova Academy, già attiva, corona un percorso di collaborazione iniziato 4 anni fa, con i Training Camp che hanno consentito a centinaia di ragazzi e ragazze di partecipare in attività Juventus sia in Australia che in Italia: Perth infatti è stata una delle squadre partecipanti nella prima edizione della Juventus Academy World Cup organizzata nell’anno 2018.

Juventus Academy Rostov-On-Don (Russia)

Dopo le aperture nel 2017 delle Academy a Mosca e San Pietroburgo, il progetto approda in una terza città del paese: Rostov-On-Don. La struttura comprende 2 campi da calcio al chiuso e 2 all’aperto situati in due location della città. Ottimi i numeri della partenza: 145 ragazzi si allenano già presso le nuove strutture.

Juventus Academy Qatar

L’apertura di una nuova Juventus Academy in Qatar significa un’ulteriore passo avanti nella presenza di Juventus nelle nazioni del Golfo, dove siamo già presenti in Oman, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al-Khaimah. La nuova Academy apre in un momento molto importante per il calcio in Qatar, che sta finalizzando i preparativi per l’organizzazione della Coppa del Mondo di calcio 2022, candidandosi a diventare un importante hub del calcio mondiale con impianti di primo livello. L’attività partirà non appena le restrizioni in essere attualmente sul territorio lo permetteranno.

Juventus Academy Isola di Reunion

Partirà nei prossimi giorni l’attività della Juventus Academy nell’Isola della Réunion, dipartimento francese d’oltremare nell’Oceano Indiano; i ragazzi scenderanno in campo allo Stade CSM Cotur, situato nella località di Le Port".