Di Livio: “Panchina Juve? Credo ci sia già un pre-accordo con Allegri”

TORINO - Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera in caso di una sconfitta domani sera contro il Napoli di Gattuso. Queste le sue parole: "La realtà dice che è una partita a rischio per la Juventus, e anche per lo stesso Pirlo. Se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe una catastrofe incredibile. Potrebbe anche saltare la panchina. Credo ci sia già un pre-accordo con Allegri, a sensazione. La Juve non si può permettere di arrivare quinta, per tanti motivi. Una finale di Coppa Italia è troppo poco. Chi ha voluto Pirlo in panchina deve ricredersi. Juve vuol dire vincere o provarci fino alla fine. La Juve quest'anno non c'è riuscita".