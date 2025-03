Zazzaroni: "Juve? Prestazione non esaltante..."

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro il Genoa.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Da tempo non solo a Torino la normalità è diventata la nuova rarità. Su una rara normalità ha investito Igor Tudor alla prima uscita: la sola concessione alle intuizioni, Nico a tutta fascia. Il resto, nella logica delle cose, della sua storia e del momento, compresa la presenza di Elkann che allo stadio mancava da un po’”.

Sulla partita

"Sul campo gli effetti del cambiamento climatico dopo il passaggio dell'uragano Thiago (la temperatura si è alzata) si sono avvertiti non tanto nell'impegno dei giocatori, che non è mai mancato nemmeno con Motta, quanto nello spirito di chi si è sentito nuovamente sicuro del posto. Penso soprattutto a Yildiz e Vlahovic. Yildiz ha fatto le giocate migliori, incidendo finalmente sul risultato. (…). Le note positive finiscono qui. Perché la prestazione della Juve, invero un filo più ordinata, non è stata esaltante e i progressi non così evidenti: contavano i tre punti e sono arrivati".