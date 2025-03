Ezio Greggio ironizza: “La Juve è viva… non è motta”

Intervenuto sul proprio profilo X Ezio Greggio ha commentato la vittoria della Juve contro il Genoa: le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo X il conduttore televisivo e grande tifoso bianconero Ezio Greggio ha commentato la vittoria della Juve contro il Genoa: “Oggi abbiamo visto in campo una Juventus e in panchina un allenatore. E quando in panchina hai un Uomo rispettato e rispettoso che spiega ai giocatori come e dove giocare, sfruttando le loro caratteristiche si gioca a calcio. Oggi per questo, per esempio, Yldiz di colpo è tornato un fenomeno: la Juve è viva… non è “motta”“.

Juve, le parole di Tudor

Al termine della partita in conferenza stampa il nuovo allenatore della Juve Igor Tudor ha poi aggiunto: "Abbiamo giocato contro il Genoa che è una squadra seria. La Juve arrivava da un momento preciso, noi abbiamo lavorato su tanti aspetti. Partita meritata, il 2-0 era più giusto ma tanti han fatto una bella gara. Questa è una cosa bella. Ci sono tanti margini di miglioramento in vista della prossima settimana, soprattutto come intensità, voglia di giocare in avanti. Non solo come sistema di gioco ma come stile. Qualcosina c'è, ma bisogna lavorare forte. Koop va recuperato col lavoro, deve andare sui massimi anche in allenamento. Ci tiene, lo recupereremo. Nico bene è uscito coi crampi, anche Yildiz bene. I due mediani, i tre dietro. Ma non è scontato. Mi piacerebbe andare forte per 90′ ma non si può in tre giorni".