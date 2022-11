Vlahovic contro i gossip: “Siamo uniti, mi difenderò legalmente”

L'attaccante ha smentito le voci secondo cui non starebbe giocando con la Serbia perché in una relazione con la moglie di un suo compagno

redazionejuvenews

Vlahovic non ci sta. L'attaccante della Juventus, intervenuto in conferenza stampa, ha smentito i rumors che si erano diffusi nelle ultime ore. Secondo tali voci, il giocatore bianconero non starebbe giocando nel Mondiale a causa di una sua relazione con la moglie di un compagno di squadra. Queste le sue parole: "Prima di tutto, mi dispiace molto che dobbiamo iniziare la conferenza dei Mondiali in questo modo. Parlare di qualsiasi cosa è superfluo, ma devo fario perché si tratta di me e del mio nome… quelle cose che tutti leggiamo, vediamo e sentiamo. Non c’è bisogno di fare commenti su questo, è una vera assurdità.

Penso che le persone, che sono ovviamente annoiate, non abbiano niente da fare nel loro tempo libero perché sono arrabbiate con qualcuno o frustrate e ovviamente lavorare contro gli interessi della nazionale è la loro occupazione principale al momento. Ma siamo più uniti che mai. L’atmosfera non è mai stata migliore, non è cambiato niente nell’ultimo anno e mezzo. Quelle storie sono state raccontate al di fuori di noi, voglio solo proteggere il mio nome, la mia integrità e dire che mi difenderò legalmente se necessario. Non è la prima volta che succede, non ho mai fatto pubblicità perché non è nel mio stile, ma invece di essere sostenuti prima di una partita così importante, abbiamo a che fare con cose che non c’entrano nulla.

Questo è tutto da parte mia. Non li biasimo, queste sono persone con i curriculum vuoti, non hanno ottenuto niente, ma di certo non raccoglieranno punti con il mio nome. Sono sempre stati piccoli, e lo dimostrano ogni giorno".