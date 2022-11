Qatar2022: McKennie vola agli ottavi. Oggi 5 giocatori della Juve in campo

Il centrocampista della Juve McKennie ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Oggi 5 bianconeri in campo

redazionejuvenews

In Italia la Juve sta vivendo una delle peggiori crisi della sua storia, ma in Qatar i giocatori bianconeri continuano a vincere. Dopo la Francia di Rabiot e il Brasile di Alex Sandro, Danilo e Bremer, ieri si è qualificata agli ottavi di finale anche l'America di McKennie. Ieri gli USA hanno infatti battuto l'Iran, passando così il girone da secondi in classifica alle spalle dell'Inghilterra.

Tra i migliori in campo nella formazione a stelle e strisce c'è proprio il centrocampista della Juve, premiato con un bel 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport: "Bellissimo il cambio di gioco con cui pesca Dest sulla destra nell’azione. Una palla superba e nemmeno l’unica. Maghetto ispirato". Il presidente degli Stati Uniti Biden ha commentato: "Usa! Usa! Che grande partita. Quando ho parlato con l'allenatore e i giocatori gli avevo detto che avrebbero potuto farcela. Ce l'hanno fatta. Quanto li amo".

Ma il Mondiale in Qatar non è ancora finito. Oggi in campo la Francia già qualificata, dove Rabiot dovrebbe riposare, e la sfida a tinte bianconere tra la Polonia di Milik e Szczesny e l'Argentina di Paredes e Di Maria. Il Gruppo C vede in questo momento la Polonia prima (4 punti), seguita da Argentina e Arabia Saudita (3 punti), ultimo il Messico (1). Tutte possono ancora sperare di passare il turno: chi vincerà?