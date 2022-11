Agnelli: “Scelta condivisa con Elkann, i programmi del club non cambiano”

L'ormai ex presidente della Juve, in occasione dell'impegno con lo Juve Club Parlamento in Senato, è tornato a parlare di ciò che è successo

Le ultime ore in casa Juventussono state piuttosto concitate. Le dimissioni dell'intero CdA, arrivate nella serata di lunedì, hanno sorpreso e stupito tutti. La società si sta riassestando, con il nuovo direttore generale Maurizio Scanavino e la scelta del nuovo (futuro) presidente, Gianluca Ferrero. In attesa della prossima Assemblea dei Soci, in programma il 18 gennaio, quando sarà nominato il nuovo CdA, rimane l'interrogativo sulle possibili conseguenze dell'Inchiesta Prisma, causa scatenante di tutto questo.

Nel frattempo, dopo la lettera ai dipendenti, torna a parlare Andrea Agnelli. L'ormai ex presidente bianconero infatti, nonostante la situazione, non ha rinunciato all’impegno fissato con lo Juve Club Parlamento in Senato. Questa quindi è stata anche l'occasione per parlare, in maniera veloce, degli eventi delle ultime ore e del futuro della Juventus.

Queste le sue parole, raccolte da Sportmediaset: "La scelta è stata presa di comune accordo con John Elkann. La Juventus è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare. Resto il primo tifoso della Juventus e questa cosa non cambia nulla per programmi e obiettivi di squadra, una formazione all'altezza che può vincere qualsiasi cosa. Ho già detto nel 2019 che questo sistema non funziona e andava regolato da dentro. Va cambiato".