Finisce l’avventura bianconera di Vlahovic

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus è arrivata alla conclusione. Dopo quattro stagioni e mezzo vissute tra aspettative elevate, momenti positivi e numerose difficoltà, il centravanti serbo è pronto a iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. La rottura tra il giocatore e la società è maturata dopo mesi di trattative complicate per il rinnovo. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo e hanno quindi deciso di separarsi. Si chiude così un’esperienza fatta di 168 presenze, 68 reti e 16 assist. Numeri importanti, ma considerati insufficienti rispetto alle aspettative create dal grande investimento effettuato dalla Juventus nel gennaio 2022. Ora Vlahovic diventa uno dei profili più interessanti dell’intero mercato estivo. A 26 anni, con esperienza internazionale e ancora ampi margini davanti, il serbo continua ad avere estimatori sia in Italia sia all’estero.

Chelsea, Milan e Napoli guidano la corsa

Secondo le valutazioni riportate dagli analisti Sisal, sarebbero soprattutto tre club a osservare con attenzione l’evoluzione della situazione. Il Chelsea segue il centravanti ormai da diverse stagioni e potrebbe tornare concretamente alla carica. Anche il Milan continua a cercare un attaccante in grado di aumentare peso offensivo, esperienza e capacità realizzativa. Attenzione poi al Napoli, che valuta la possibilità di inserire un altro profilo di alto livello nel reparto avanzato, soprattutto con Allegri in panchina. Le tre società vengono considerate, almeno oggi, le principali candidate per il futuro dell’attaccante serbo. Molto dipenderà però anche dalle richieste economiche del giocatore e dal progetto tecnico che verrà presentato.

La Roma osserva, Premier League sempre presente

Tra le possibili outsider emerge anche la Roma. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini potrebbe infatti valutare un investimento importante per costruire un reparto offensivo ancora più competitivo. L’idea di vedere insieme Paulo Dybala, Donyell Malen e Vlahovic rappresenta una suggestione che continua a circolare. Sul fronte internazionale, oltre al Chelsea, restano vive anche altre opzioni. Il Tottenham continua a monitorare il mercato degli attaccanti, mentre il Fenerbahce osserva con interesse eventuali opportunità. Più distante, almeno per il momento, la pista che porta al Newcastle, nonostante il club inglese possa tornare sul mercato offensivo. Una cosa però appare certa: il futuro di Vlahovic sarà uno dei temi più caldi delle prossime settimane. E dopo quattro anni e mezzo a Torino, il prossimo capitolo sembra destinato a essere scritto lontano dalla Juventus.