La dirigenza bianconera continua a lavorare in sede di mercato per regalare a Luciano Spalletti il prossimo attaccante titolare. La prima idea rimane sempre Randal Kolo Muani, nelle ultime ore però la trattativa è in una fase di stand-by e rischia di arenarsi in maniera definitiva. Il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni di euro per cedere il giocatore, e sembra non essere intenzionato ad abbassare le proprie pretese. Cifra considerata decisamente troppo elevata per le casse della Vecchia Signora. La dirigenza non intende effettuare spese fuori budget, e per questa ragione ha iniziato a valutare attentamente diverse soluzioni alternative per mettere a disposizione del tecnico toscano un nuovo rinforzo in attacco.

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Mateta l’alternativa

Qualora i parigini decidano di continuare su questa linea e non scendere sotto la richiesta iniziale dei 50 milioni, i bianconeri potrebbero virare con decisione sulla pista che porta a Jean-Philippe Mateta.

Nelle ultime ore, la società avrebbe riaperto i dialoghi con l’entourage del centravanti in forza al Crystal Palace, profilo già seguito nella finestra invernale di calciomercato. Allo stato attuale, l’attaccante francese, non sembrerebbe essere intenzionato a rinnovare con il club londinese, sarebbe infatti alla ricerca di una chiamata di un top europeo. Rispetto all’inizio dell’anno, il contesto dell’operazione è mutato in modo radicale. Attualmente il trasferimento potrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, con la Juventus che potrebbe sfruttare la posizione contrattuale del giocatore per ottenere uno sconto sul cartellino.

I primi contatti ci sono stati, spetterà ora alla dirigenza bianconera capire se tentare l’affondo o fare nuovamente un tentativo per Kolo Muani.