Il Galatasaray continua a spinger per portare Gleison Bremer in Turchia. Nelle ultime ore, il difensore bianconero, sta subendo un corteggiamento serratissimo da parte del club turco, pronto a fare follie per strapparlo alla Vecchia Signora.

Allo stato attuale va evidenziato che non c’è stato ancora nessun contatto tra le due società, ma degli emissari del club di Istanbul avrebbero già messo sul tavolo delle entourage del giocatore la loro proposta: 8 milioni di euro all'anno, due in più di quelli che Bremer guadagna attualmente.

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Bremer riflette sul suo futuro e valuta l’offerta

La ricca proposta messa sul tavolo dal Galatasaray ha senz’altro sgretolato le certezze del centrale bianconero che, dopo un periodo di riflessioni, sembrava aver deciso di voler continuare a Torino. Di fronte a certe cifre Gleison non avrebbe chiuso, come era successo qualche settimana fa, alla possibilità di trasferirsi in Turchia.

La posizione della Juventus

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del centrale brasiliano ma a fronte di un'offerta irrinunciabile la dirigenza bianconera potrebbe seriamente valutare l'addio. Bremer ha un clausola da 58 milioni valida fino al 10 agosto e viene difficile pensare che la Juve possa scendere di molto da questa valutazione. I turchi dovrebbero presentare un’offerta di almeno 50 milioni, scenario non del tutto improbabile viste le capacità finanziarie del club di Istanbul.

Nel frattempo, gli uomini di mercato dalla Juve non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio. Per tale motivo, sono già stati individuati i nomi per sostituire il partente. Fikayo Tomori e Jhon Lucumí rappresentano le principali idee per rinforzare il reparto arretrato.