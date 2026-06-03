L’accordo non è arrivato: il nodo economico ha pesato troppo

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus è arrivata alla conclusione definitiva. Dopo mesi di trattative, incontri e tentativi di mediazione, il confronto decisivo non ha prodotto l’intesa sperata. La separazione, ormai, è inevitabile. L’ultimo incontro tra società e giocatore ha confermato una situazione che nelle ultime settimane sembrava già indirizzata. Le distanze erano troppo ampie e nessuna delle due parti ha mostrato aperture sufficienti per modificare il finale. Il primo ostacolo è stato inevitabilmente economico. La Juventus non era disposta a mantenere l’attuale struttura salariale dell’attaccante serbo. L’obiettivo del club era ridurre sensibilmente costi, proponendo un nuovo accordo economicamente più sostenibile. L’offerta bianconera prevedeva uno stipendio inferiore rispetto agli ultimi anni. Dal canto suo, Vlahovic riteneva invece necessario mantenere uno status economico differente, chiedendo cifre superiori e un importante bonus alla firma. Le posizioni non si sono mai realmente avvicinate, ed è proprio da qui che è iniziata la rottura definitiva.

Numeri discreti, aspettative enormi e continuità mai trovata

L’aspetto economico, però, racconta soltanto una parte della storia. La realtà è che l’esperienza juventina di Vlahovic non ha mai rispettato completamente le aspettative generate dal suo arrivo. Quando la Juventus investì una cifra enorme per portarlo a Torino, l’obiettivo era chiaro: costruire il futuro offensivo attorno al centravanti serbo. Le premesse sembravano perfette. Nel corso degli anni, però, qualcosa non ha funzionato. I numeri non sono iniziati a calare mese dopo mese. L’attaccante ha mantenuto una buona produzione offensiva, raggiungendo spesso la doppia cifra in campionato: quello che è mancato, però, è stata la continuità. Vlahovic ha alternato prestazioni eccellenti a lunghi periodi complicati, senza riuscire a diventare quel leader offensivo che la Juventus immaginava. Nemmeno i diversi allenatori che si sono alternati sono riusciti a trovare una soluzione definitiva.

Il fallimento sportivo ha accelerato l’addio

Anche il contesto generale ha avuto un peso importante. La mancata qualificazione alla Champions ha inevitabilmente modificato programmi, investimenti e strategie. In uno scenario differente, forse, entrambe le parti avrebbero potuto cercare un compromesso. Invece ha prevalso la volontà reciproca di chiudere il ciclo. L’esperienza juventina di Vlahovic termina così dopo quattro anni e mezzo caratterizzati da aspettative enormi, momenti positivi e numerose delusioni. Il bilancio finale racconta di 68 gol e 16 assist in 168 presenze. Numeri rispettabili, ma insufficienti per giustificare l’investimento e le aspettative iniziali. Adesso per la Juventus inizia una nuova fase. E anche per Vlahovic, probabilmente, è arrivato il momento di ricominciare altrove.