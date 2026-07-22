Gli uomini di mercato della Juventus continuano a lavorare sul mercato per regalare al tecnico due toscano due rinforzi in attacco. L’obiettivo della Vecchia Signora è chiaro: acquisire due attaccanti, di cui uno esperto e con esperienza internazionale e l’altro giovane ma che conosca già il nostro campionato. Gli obiettivi li conosciamo già da tempo e sono Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Nelle ultime ore, occhio però alla pista che porta a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. La Juventus, avrebbe infatti riallacciato i contatti con gli agenti del calciatore, viste le difficoltà nella trattativa con il Paris Saint-Germain.

Le news di Fabrizio Romano

A proposito di Mateo Pellegrino, a fare chiarezza sulla situazione legata al futuro del centravanti del Parma, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Leggiamo le sue parole:

“Sta per arrivare in Italia l’agente del giocatore. Dal mio punto di vista la Juve vuole prima portare a Torino un attaccante, diciamo, da prima pagina e quindi Kolo Muani e poi aggiungere questa seconda pedina. Pellegrino ha fatto vedere tutte le sue qualità a Parma e me sarebbe un ottimo rinforzo, ma proprio come tempistiche i bianconeri preferirebbero, diciamo, un colpo più internazionale prima e poi aggiungere eventualmente il giocatore dei Ducali. C’è ancora da lavorare con gli emiliani. Non è un’operazione fatta o chiusa, c’è ancora da trattare, però l’arrivo dell’agente è un segnale di come Carnevali sia pronto, insomma, a correre su questa operazione”. Dichiarazioni che quindi confermano la precisa strategia della Juventus.