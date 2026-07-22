La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Gleison Bremer e starebbe già monitorando la situazione di diversi profili. Giovanni Carnevali e Ricky Massara, consapevoli che il Galatasaray a breve potrebbe presentare un’offerta ufficiale per il centrale brasiliano, stanno infatti studiando chi potrebbe prendere il suo posto.

L’offerta del Galatasaray

Negli ultimi giorni, il Galatasaray sta spingendo per portare Gleison Bremer in Turchia. Nonostante il primo affondo non sia andato in porto, il club turco ha rilanciato con una nuova offerta da 8 milioni di euro netti di ingaggio a stagione.

Il difensore brasiliano, non ha ancora accettato, ma sta riflettendo sulla destinazione. La Juventus al momento rimane tranquilla, crede infatti che il suo calciatore non accetti la destinazione. Come sappiamo bene il calciomercato è però imprevedibile ed è pronto a riservarci delle continue sorprese. Proprio in virtù di tutto ciò, i dirigenti bianconeri starebbero già lavorando di comune accordo con Luciano Spalletti per individuare il sostituto

I nomi in lista

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta monitorando chi potrebbe essere il sostituto ideale di Bremer. I nomi in lista sono quelli di Jean-Claire Todibo e Fikayo Tomori.

Il francese è reduce dalla retrocessione in Championship con il West Ham e potrebbe arrivare eventualmente in prestito. Il centrale inglese, invece, è uno dei fedelissimi di Massara e il club bianconero potrebbe sfruttare la sua situazione contrattuale con il Milan.

Al momento non ci sono trattative in piedi, qualora però Bremer dica addio, i dirigenti della Vecchia Signora sono pronti a tentare l’affondo decisivo.