La Juventus continua a lavorare sul mercato per risolvere la questione portiere e attaccante. Al momento sono questi due i ruoli in cui la società ha la necessità e la priorità di intervenire, dopodiché il focus si sposterà sul centrocampista.

Le prossime ore possono diventare decisive per il “Dibu” Martinez, archiviato il Mondiale si entrerà nel vivo della trattativa con l'Aston Villa per un dentro o fuori. Davanti il primo nome resta sempre quelli di Randal Kolo Muani che spinge per tornare a Torino, ma la trattativa con il club parigino è in stand-by e per questo i dirigenti bianconeri hanno iniziato a sondare altre piste.

Richiesta di informazioni al Manchester United

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore la Juventus ha fatto un sondaggio per Joshua Zirkzee. I bianconeri si sono mossi capire la disponibilità dell'attaccante del Manchester United e gli eventuali costi dell'operazione. Colloqui utili per capire in che direzione muoversi, considerando anche che l'attaccante olandese conosce bene la Serie A ed è fuori dai piani di Carrick.

La valutazione del cartellino

La sua avventura con i Red Devils non è mai decollata, il giocatore ha voglia di cambiare aria per giocare con continuità, lo United apre alla cessione e la sua valutazione si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro.

L'ingaggio è di circa 4 milioni, una cifra che rientrerebbe senza problemi nei parametri della Juve. Zirkzee è un pallino dei bianconeri che avevano provato a prenderlo più volte in passato, e oggi il suo destino si intreccia nuovamente con quello di Kolo Muani come accaduto un anno e mezzo fa.