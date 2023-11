Visnadi: “Sarà il caso di prendere sul serio la Juventus”

Giocarle contro è sempre più difficile, farle gol quasi impossibile: sesto clean sheet consecutivo, ottavo in 11 partite di campionato. Inzaghi prende a martellate gli avversari, un colpo dopo l’altro, finché crollano i muri. Ad Allegri ne basta uno, secco e preciso: una coltellata e ammazza la partita.

Vittoria importante, che pesa, vale, massaggia l’autostima di tutta la Juventus, prima la squadra e poi i tifosi. Paradossalmente, continuando a giocare in questo modo, Allegri fino al 26 novembre può prolungare il viaggio a fari spenti nell’alta classifica, valutare più importante il vantaggio sulla quinta (+7 punti) che il ritardo dalla prima (-2). Ma quando sfiderà Inzaghi non ci sarà più spazio per nascondersi".