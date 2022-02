Villarreal-Juventus, tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

Stasera l'importante gara di andata degli ottavi di Champions League contro gli spagnoli. La presentazione della sfida dal sito web del club.

redazionejuvenews

Stasera torna la Champions League per i bianconeri. Alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica la squadra di Allegri affronterà il Villarreal nella gara di andata degli ottavi di finale. Andiamo quindi a leggere la presentazione della sfida, pubblicata sul sito ufficiale della Juventus: "Primo incontro in assoluto tra Villarreal e Juventus in una competizione europea, mentre è soltanto la seconda volta che gli spagnoli affrontano una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo l’Inter, eliminata ai quarti di finale nel 2005-06, grazie al successo casalingo, per 1-0, dopo la sconfitta in trasferta, all'andata 1-2 (2-2 complessivo, ma con la regola del gol in trasferta, che da questa edizione invece non verrà più considerata).

Dalla stagione 2002-2003, la Juventus ha passato il turno in sei delle otto sfide a eliminazione diretta, disputate contro squadre spagnole in Champions League, compresa la più recente: 3-2, in totale, contro l'Atlético Madrid, negli ottavi di finale 2018-19. Il Villarreal ospiterà per la quarta volta una squadra italiana in Champions League, e sempre diversa. Gli spagnoli hanno ottenuto risultati differenti nei tre precedenti: vittoria, contro l'Inter, nell'aprile 2006; sconfitta, contro il Napoli, nel dicembre 2011, e pareggio (2-2), contro l'Atalanta, nel settembre 2021.

La Juventus ha vinto tre delle ultime cinque trasferte contro avversarie spagnole in Champions League (1N, 1P) - battendo il Real Madrid, nel 2017-18; il Valencia, nel 2018-19, e il Barcellona, nel 2020-21 - tanti successi quanti quelli conquistati dai bianconeri nelle precedenti 25 gare esterne (6N, 16P), contro squadre spagnole, considerando tutte le competizioni. Massimiliano Allegri ha passato il turno in quattro dei precedenti cinque ottavi di finale al timone della Juventus in Champions League; fa eccezione l’eliminazione contro il Bayern Monaco di Pep Guardiola, nel 2015-16. La squadra bianconera è stata eliminata in questa fase della competizione in entrambe le stagioni successive all’ultima di Allegri sulla panchina della Juventus (nel 2019-20, con Maurizio Sarri, e nel 2020-21 con Andrea Pirlo)".