Rassegna Juve – Stasera torna la Champions: vietato sbagliare

Stasera la squadra di Allegri sarà impegnata con il Villarreal. Esordio europeo per Vlahovic. La FIGC conclude l'indagine sulle plusvalenze.

Questa sera torna la Juventus tornerà a sentire l'inno della Champions League : un appuntamento sempre emozionante per chi la gioca e chi la vede.

Questa sera alle 21 all'Estadio de la Ceramica la Juventus affronterà il Villarreal di Unai Emery . Avversario da non sottovalutare, specialmente nelle coppe, essendo campione in carica dell'Europa League.

Allegri dovrà fare a meno di Dybala , out per l'affaticamento sofferto nel derby contro il Torino, oltre a Chiellini , Rugani e Bernardeschi . Ci saranno invece Bonucci e Rabiot .

Il tecnico dovrebbe affidarsi a Danilo come centrale adattato accanto a De Ligt , vista l'indisponibilità degli altri centrali. Con le tante assenze, alla Continassa è stato provato il 4-4-2 , modulo che l'allenatore bianconera apprezza e che gli garantisce equilibrio, con Rabiot esterno, Cuadrado avanzato sull'altra fascia e De Sciglio e Alex Sandro terzini. In mezzo Locatelli e Zakaria . Coppia d'attacco Vlahovic - Morata .

Esordio Vlahovic

Serata importante per Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero farà oggi il suo esordio in Champions League, in una sfida già da dentro o fuori.