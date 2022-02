Verso Villareal-Juventus: bianconeri favoriti ma non sarà facile

Alla vigilia del match tra Villareal e Juve, andiamo alla scoperta dei pronostici e dei precedenti tra le due squadre: bianconeri favoriti

Domani alle ore 21 la Juventus sfiderà il Villareal, match valido per gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono chiamati a passare il turno, così da poter riscattare almeno in parte una stagione fin qui deludente. Di fronte si troveranno però una squadra agguerrita pronta a tutto pur di vincere. La formazione di Unai Emery per quanto meno forte dei bianconeri è comunque arrivata a questo punto della competizione, diventando di fatto una delle migliori 16 squadre in Europa. Vincere non sarà facile.

Secondo i bookmakers, però, la Juventus è la favorita. Gli esperti di scommesse, infatti, quotano la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri a circa 2,5, mentre quella dei sottomarini gialli a 2,8. Più difficile il pareggio, quotato a circa 3. Questi numeri dimostrano però una cosa: la Juventus sembra essere in vantaggio, ma la partita sarà molto equilibrata. Molto dipenderà da come le due squadre approcceranno la partita e dai rispettivi momenti di forma. I bianconeri sono reduci da un deludente pareggio contro il Torino nel Derby della Mole, mentre il Villareal ha vinto contro il Granada per un netto 4 a 1.

E i precedenti? Villareal e Juventus non hanno mai giocato una contro l'altra. Sul proprio sito ufficiale la Uefa fa sapere che: "Il sottomarino giallo è approdato a questo turno solo altre due volte, vincendo sempre e uscendo sempre contro l'Arsenal nelle fasi successive. La sua prima gara agli ottavi dopo 13 anni sarà contro un'avversaria di grande esperienza: la Vecchia Signora, che partecipa alla fase eliminazione diretta per l'ottava stagione consecutiva e la 18ª in totale". La squadra di Massimiliano Allegri avrà quindi dalla sua l'esperienza, ma in uno alla pari potrebbe non bastare. Tutti gli occhi sono puntati su Dusan Vlahovic: sarà lui il trascinatore della Juventus in Europa? Lo scopriremo tra poco più di 24 ore: che vinca il migliore!