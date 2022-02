Le probabili formazioni di Villareal-Juventus: scelte obbligate per Allegri

Alla vigilia del match di Champions League tra Villareal e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Manca sempre meno al ritorno in Champions League della Juventus . Domani sera i ragazzi di Massimiliano Allegri affronteranno il Villareal , squadra da non sottovalutare. La formazione di Unai Emery, infatti, ha già dimostrato tutte le sue qualità, sesta nel campionato spagnolo a soli 3 punti di distanza da Barcellona e Atletico Madrid. I bianconeri sono favoriti nei pronostici, ma vincere non sarà facile. Come scenderanno in campo le due squadra? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

In casa Juventus, invece, sono molti i giocatori indisponibili: senza Bonucci, Chiellini, Rugani e Dybala, scelte obbligate per Allegri. In porta ci sarà Szczesny, con Cuadrado, Danilo, de Ligt e De Sciglio a formare la linea difensiva a quattro. A centrocampo spazio a Zakaria, Arthur e Rabiot, con il brasiliano in vantaggio nel ballottaggio con Locatelli. In attacco ci saranno McKennie e Morata larghi sulle fasce, con Vlahovic unica punta. Kean è pronto a subentrare dalla panchina, unica alternativa offensiva della formazione bianconera. Occhio a Soulè.