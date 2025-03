Vieri: “Juve travolta dall’Atalanta, li hanno distrutti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante Bobo Vieri ha parlato della brutta sconfitta della Juve contro l'Atalanta

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante Bobo Vieri ha detto: “La Juve ha provato a fare la sua partita, ma è stata travolta dall’aggressività dell’Atalanta, una banda di “animali” affamati: li hanno distrutti anzitutto fisicamente. L’Atalanta non impressiona più, è da sei-sette anni che impressiona e che io parlo della sua “diversità”. Va a mille all’ora, ti mette pressione, fa la partita ovunque. Vince o perde, ma crea sempre tanto. Prende gol? Amen: continua a guardare avanti”.

Juve, le parole di Vieri sulla lotta scudetto

Atalanta che questo fine settimana sarà impegnata nell'importante sfida contro l'Inter: "Dopo questa ci sono altre nove partite, giusto? Non è decisivissima, issima, issima, però importantissima. Perché per lo scudetto non è una corsa a due, e il Napoli gioca in casa del Venezia, e se va come dovrebbe andare… Dico dovrebbe, eh? Se vince l'Atalanta sarebbero tre punti molto molto pesanti: anche per il Napoli. I 27 che resterebbero sono tanti, certo. Ma recuperarne o perderne tre tutti insieme… Se dovesse perdere, Inzaghi potrebbe fare solo una cosa: entrare nello spogliatoio e dire "non ci pensiamo più, testa solo alle prossime partite: campionato, Champions League, Coppa Italia". Avere mille partite da giocare aiuta, non hai tempo di piangerti addosso. E la storia dice che a volte inseguire non è per forza un male".